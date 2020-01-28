Экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова позировала в "жарком" наряде
В топе в горох и коротенькой юбке артистка выглядела просто потрясающе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской певицы.
Так на новом опубликованном кадре знаменитость предстала в летнем образе - на ней кроме одежды была модная солнцезащита, волосы певице подобрали вверх, она уверенно стояла перед камерой, скрестив руки под грудью, тем самым прижав свою объемную грудь и она в кадре выглядела еще больше, чем, вероятно, в жизни:
"Время делать Карту Желаний! ⠀ Я верю в силу мыслей и аффирмаций, визуализацию, списки целей и карту желаний. Так как делала ее не раз, и всегда сбывается очень многое 😻...", - пишет артистка, которая ранее красовалась на обложке самого "горячего" мужского глянца под постом.
Чернобыль 2020: объявлено военное положение, правду скрывают, "Боже, спаси нас всех"
НБУ резко изменил курс доллара и евро, гривна обвалилась: что происходит в обменниках
Погода готовит резкий поворот, дожди и мокрый снег разорвут Украину: кому не повезет
Кароль огорошила фото с нестареющей Ротару, кадры до и после: вот это разница
Артистка решила пообщаться со своими фолловерами, использовав для привлечения внимания, разумеется, свой откровенный снимок. Фаны довольны, как никогда - под постом масса комментариев, в частности, подписчики исполнительницы нахваливают ее фигуру, а также отмечают, что Татьяна Котова - одна из самых доброжелательных звезд российского шоу-биза.
Ранее Котова зажгла на отдыхе. "Зажгла", прямо сказать, своеобразно - не танцевала, пела или резвилась с мужчинами, нет, всего лишь лежала в постели, но как лежала...
Так на новом опубликованном кадре знаменитость нежится в постели, при этом видна одна ее грудь - поклонники исполнительницы предположили, что та, полностью разделась и лишь немного "спряталась" за белыми простынями.
Но даже совершенно потрясающее тело звезды сети ничто в сравнении с тем живописным закатом, на фоне которого она позировала. Артистка многих в заснеженной России подразнила своим жарким - во всех отношениях этого слова - снимком.
Фаны в сети просто взорвались волной похвал, откровенного восторга в адрес знаменитости, кто-то даже написал в комментарии, что поет Татьяна Котова "так себе, но выглядит просто невероятно, красавица". Другие добавили:
"Просто вау"
"Это что-то невероятное"
"Богиня"
Напомним, жаркая экс-ВИА Гра засветила лишнее в экстремальном декольте
А еще Politeka писала, что соблазнительная экс-ВИА Гра подразнила мужчин внушительным декольте в полумраке
Также Politeka сообщала, что соблазнительная экс -ВИА Гра засветила свою гордость в экстремальном мини