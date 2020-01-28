Экс-солистка ВИА Гра Татьяна Котова позировала в "жарком" наряде

В топе в горох и коротенькой юбке артистка выглядела просто потрясающе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской певицы.

Так на новом опубликованном кадре знаменитость предстала в летнем образе - на ней кроме одежды была модная солнцезащита, волосы певице подобрали вверх, она уверенно стояла перед камерой, скрестив руки под грудью, тем самым прижав свою объемную грудь и она в кадре выглядела еще больше, чем, вероятно, в жизни:

"Время делать Карту Желаний! ⠀ Я верю в силу мыслей и аффирмаций, визуализацию, списки целей и карту желаний. Так как делала ее не раз, и всегда сбывается очень многое 😻...", - пишет артистка, которая ранее красовалась на обложке самого "горячего" мужского глянца под постом.

Артистка решила пообщаться со своими фолловерами, использовав для привлечения внимания, разумеется, свой откровенный снимок. Фаны довольны, как никогда - под постом масса комментариев, в частности, подписчики исполнительницы нахваливают ее фигуру, а также отмечают, что Татьяна Котова - одна из самых доброжелательных звезд российского шоу-биза.

Ранее Котова зажгла на отдыхе. "Зажгла", прямо сказать, своеобразно - не танцевала, пела или резвилась с мужчинами, нет, всего лишь лежала в постели, но как лежала...

Так на новом опубликованном кадре знаменитость нежится в постели, при этом видна одна ее грудь - поклонники исполнительницы предположили, что та, полностью разделась и лишь немного "спряталась" за белыми простынями.

Но даже совершенно потрясающее тело звезды сети ничто в сравнении с тем живописным закатом, на фоне которого она позировала. Артистка многих в заснеженной России подразнила своим жарким - во всех отношениях этого слова - снимком.

Фаны в сети просто взорвались волной похвал, откровенного восторга в адрес знаменитости, кто-то даже написал в комментарии, что поет Татьяна Котова "так себе, но выглядит просто невероятно, красавица". Другие добавили:

"Просто вау"

"Это что-то невероятное"

"Богиня"

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