Экстремальные аттракционы кого угодно заставят забыть обо всех заботах, идет речь в авторском видео YouTube-канала «Топер»

Какой же из аттракционов мира самый страшный? Ответ – найдете ниже (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы)

«Разве можно думать о чем-то важном, когда то и дело приходиться держаться покрепче? Усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам о пятерке самых опасных развлечений».

На пятом месте горка «Formula Rossa», что расположена в Абу-Даби. Самый скоростной аттракцион в мире имеет форму гоночного трека и посвящен всемирно известному бренду Ferrari.

На 4-м - качели Giant Canyon Swing, расположен аттракцион прямо над обрывом в штате Колорадо. Дух захватывает и от видов, и от риска оказаться внизу. Скорость раскачивания качель – 80 км/час на высоте 400 м.

Условное серебро за водной горкой Insano Water Slide, что в бразильском Портолезу. Самая высокая водная горка в мире – тот, кто решился прокатиться на горке, может развить скорость при спуске до 105 км/час.

Канатная дорога Zip World в Северном Уэльсе – необычное и очень рискованное развлечение. 160 км/час по стальному тросу канатной дороги над пропастью – пощекочет нервы даже самым отчаянным любителям экстрима.

И лидер чата опасных и самых захватывающих аттракционов мира - катапульта Big Shot, вагончик X Scream и карусель Insanity. Все эти забавы расположены на крыше «Стратосферы» - отеля в Лас-Вегасе. Первый – поднимет Вас на 329 метров и после понесет вниз в свободном падении. В случае с X Scream – Вы «полетите» в вагончике за пределы рельса…, а в последнем – Вас раскрутить очень близко от стен отеля на высоте, как на веревках – радиус наклона в движении меняется, поэтому можно зависнуть на огромной высоте на одних только ремнях безопасности.

Напомним также, спонтанные вечеринки – не редкость в современном мире. Если вам звонят друзья и сообщают, что едут к вам на праздник, а вам нечем их угостить, можете заказать на дом кулинарный мастер-класс. Вы сможете вместе с друзьями приготовить вкусные блюда и съесть их.

Если друзья приедут к вам на вечерние посиделки, можете удивить их ароматным цитрусовым чаем. Особенно актуальным такое угощение будет в зимнее время. Для этого нарежьте грейпфрут, мандарин, апельсин и лимон. Смешайте черный и зеленый чай и залейте его кипятком. В свежезаваренный чай добавьте цитрусовые, предварительно выдавив из них сок. Дайте чаю настояться несколько минут и можете угощать гостей.

Если вы затеяли детскую вечеринку, используйте необычные развлечения. Можно разрисовать маркером одноразовую посуду, а также устроить конкурс среди детей на лучшую поделку из вторсырья.

Чтобы быстро замариновать мясо для праздничного ужина, используйте соевый соус и соус терияки. Возьмите шприц, наберите в него соевый соус и сделайте уколы мясу (утке или курице). Чем больше соуса вы используете, тем лучше. Мясо при таком способе маринада приобретает незабываемый вкус. Чтобы улучшить его, намажьте мясо соусом терияки и запекайте.

Если вам нужно в срочном порядке освежить любимый свитер к праздничному выходу, ополосните его в шампуне и повесьте сушиться. Благодаря шампуню ворсинки шерсти станут мягкими и пушистыми.

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