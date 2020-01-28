Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила побаловать фанатов новыми откровенными снимками с отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованных кадрах видно, что Полякова в черном белье крутит телефон и ехидно улыбается на камеру. При этом лицо звезда решила прикрыть при помощи очков.

Уточним, что сейчас звезда отдыхает за границей. А ее поклонники были лишены возможности выразить восхищение формами кумира – кадры Полякова выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, российский певец Филипп Киркоров встретился с украинской певицей Олей Поляковой на шоу "Alegria" Цирка дю Солей.

Артист поделился кадрами в своем микроблоге и в "сториз" Инстаграм. Киркоров нечаянно наткнулся на Полякову перед началом выступления, и не смог пройти мимо. Как оказалось, звезды даже сидели рядом с друг другом.

"И у нас все хорошо, Оля, да?" - сказал Киркоров, нежно обнимая певицу.

"Погода супер, дети здоровы..", - кивала ему в ответ Оля.

"Дети счастливы... и мы всем желаем счастья, хорошего настроения и любви. Любите друг друга, жизнь прекрасна!", - подытожил Филипп.

Примечательно, что знаменитости были на шоу вместе с детьми.

Комментирующие активно обсуждают фото, предполагая, не невесту ли случаем нашел себе Филипп?

Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.

Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию