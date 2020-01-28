Популярная украинская исполнительница Оля Полякова решила побаловать фанатов новыми откровенными снимками с отдыха за границей
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на опубликованных кадрах видно, что Полякова в черном белье крутит телефон и ехидно улыбается на камеру. При этом лицо звезда решила прикрыть при помощи очков.
Уточним, что сейчас звезда отдыхает за границей. А ее поклонники были лишены возможности выразить восхищение формами кумира – кадры Полякова выбросила в Сторис.
ПриватБанк оставил клиентов без денег, украинцы в гневе: подробности громкого скандала
Дочь Пугачевой не может ходить, очевидцы в слезах: "Как же вы так"
Бузова в свой день рождения осталась без сестры, сеть кипит: «У меня слезы..»
Кароль огорошила фото с нестареющей Ротару, кадры до и после: вот это разница
Как сообщалось ранее, российский певец Филипп Киркоров встретился с украинской певицей Олей Поляковой на шоу "Alegria" Цирка дю Солей.
Артист поделился кадрами в своем микроблоге и в "сториз" Инстаграм. Киркоров нечаянно наткнулся на Полякову перед началом выступления, и не смог пройти мимо. Как оказалось, звезды даже сидели рядом с друг другом.
"И у нас все хорошо, Оля, да?" - сказал Киркоров, нежно обнимая певицу.
"Погода супер, дети здоровы..", - кивала ему в ответ Оля.
"Дети счастливы... и мы всем желаем счастья, хорошего настроения и любви. Любите друг друга, жизнь прекрасна!", - подытожил Филипп.
Примечательно, что знаменитости были на шоу вместе с детьми.
Комментирующие активно обсуждают фото, предполагая, не невесту ли случаем нашел себе Филипп?
Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.
Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию