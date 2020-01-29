Преображение во внешности 70-летней российской певицы Аллы Пугачевой активно муссируется в сети. Пластический хирург Лейла Еприкян объяснила эти изменения

Так московский врач Еприкян прокомментировала, каким образом, по ее мнению, Примадонне удалось за столь короткое время помолодеть лет на 20, да еще и избавиться от морщин на лице, пишут "Дни.ру". Ведь и правда, Аллу Борисовну уже стали сравнивать с ее 48-летней дочерью - мол, превращается в Кристину Орбакайте.

По словам Еприкян, переживающим за здоровье и внешний вид артистки следует вспомнить, что мы живет в век интернет-технологий. Хирург утверждает, что резкое омоложение не что иное как "фильтры" в Инстаграм. Правда, не отрицает, что, возможно, Пугачева прошла курс массажа лица, с помощью которого можно эффективно скорректировать форму. Или могла проколоть курс витаминов, что безупречно разглаживает морщины. А вот насчет того, что артистка легла под нож, хирург категорична.

"Ложиться под нож совершенно не обязательно..., - Еприкян отметила, что также не каждый медик возьмется делать операцию, если вдруг Примадонна все же решится. - У многих вызывает опасения возраст пациента, если ему, допустим, за 60. Имеет значение не физиологический возраст, а общее состояние организма".

Ранее мы сообщали, Алла Борисовна заставила поклонников переживать, выставив напоказ фото, где лицо крупным планом. Пользователи сети не на шутку встревожились видом артистки: натянутая кожа, огромные глаза... Люди заговорили о том, не заболела ли часом Пугачева.

Также Аллу Борисовну засняли недавно на дне рождении композитора Игоря Николаева. Ее просто не узнать на этом кадре.

Кроме того мы рассказывали, помимо состояния Пугачевой, в сети обсуждают беду, которая настигла ее дочь. Так, Орбакайте на днях поделилась в сети снимком, которым удивила и расстроила поклонников, - на ее ноге "красовался" гипс. Кристина написала, что сломала лодыжку, но вот при каких обстоятельствах не призналась.

Напомним, что Максим Галкин оставил детей на Пугачеву и пустился во все тяжкие: "Дьявол...".

Также Politeka писала, что Пугачева показала лицо крупным планом, ошарашив россиян внешним видом.