"Ну, нельзя быть на свете красивой такой"

30-летняя украинская актриса Ксения Мишина, ставшая победительницей "Танців з зірками 2019", показала себя в невероятно чувственном и томном образе

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами, на которых крупным планом ее лицо. Ксения предстала с распущенными волосами и нежным макияжем в бежево-золотистых тонах. Она легонько дотрагивается рукой до подбородка на одном фото и скулы - на другом. При этом Мишина томно и загадочно смотрит прямо в объектив, искушая поклонников предаться безумным фантазиям.

"Любовь и ничего лишнего ❤️", - подписала кадры артистка.

Поклонники засыпали Мишину комплиментами: и в честь ее актерских талантов и успехов, и в честь ее неземной красоты и женственности. Одна из фанаток Ксении даже подметила, что на фото та похожа на голливудскую красавицу Анджелину Джоли.

"Разные роли, разные образы, разные характеры и всегда блестящие исполнения👏 Браво!!! Великолепно👍Огромный талант, прекрасный человек и очень красивая Женщина🌹🔥💕"

"Нереальная 😻💎"

"Чем то на Джоли похожа 😍"

"О Боже, восхитительная 😍"

"Какая красивая😍Томная, загадочная Ксения 🌹"

"Ну нельзя быть на свете красивой такой... А вам Ксения можно!!! Красивая, талантливая, умная,любящая мама!!! Вы достойны всех этих качеств!!!🙌"

Ранее мы сообщали, Ксения показала и рассказала в Инстаграм, как весело проводит время с "другом" у себя дома. Актриса затронула важную для женщин тему - уборку. Она открыто призналась, что ее приучили с детства уважать чистоту, но вот сейчас, во взрослой жизни, порой нет времени, чтобы прибираться. И в этом случае ей здоровски помогает робот-пылесос, который, собственно, и есть "друг". От счастья, что есть такое помощник, Ксения аж подпрыгнула высоко вверх.

"Прыжок в счастье 😻"; "Хороший помощник. От счастья Ксюша начала летать! 👍😁💐"; "Хороший диванчик.....а хозяйка какая хорошенькая....❤️", - писали в комментариях.

Напомним, победительницу «Танцев со звездами» спустили с лестницы

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