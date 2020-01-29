Певица и телеведущая Ольга Бузова породила множество слухов своим внешним видом

Об этом пишет издание Стархит.

Как известно, на минувших выходных популярная телеведущая Ольга Бузова отметила свое 34-летие в окружении подруг.

Но поклонников больше заинтересовал округлившийся живот, который они разглядели на звезде в облегающем платье.

Другие же фанаты подметили, что Ольга Бузова на своем празднике в столице России практически не употребляла алкоголь, а во время отдыха в Таиланде тщательно следила за рационом.

«Оля не беременна, они с Давой так далеко пока не заглядывают», — заявил инсайдер из близкого окружения Ольги Бузовой.

Ну и главная причина слухов о беременности — это то, что Ольга Бузова наконец-то счастлива в отношениях. Вот уже длительное время популярная телеведущая состоит в отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Пара вместе провела отпуск в Таиланде. Именно Дава одним из первых поздравил российскую звезду с 34-летием, преподнеся букет цветов и устроив музыкальный сюрприз.

В росСМИ также ходят слухи, что Ольга успела познакомить Давида со своими родителями. Также певица носит на безымянном пальце кольцо, которое, видимо, блогер подарил ей на помолвку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Росси объявили охоту на Ольгу Бузову. По информации российских СМИ, звезду шоу-бизнеса Ольгу Бузову засудили за долги по коммуналке, из-за чего судебные приставы начали ее разыскивать.

Сообщается, что Ольга Бузова задолжала за свою квартиру в Санкт-Петербурге управляющей компании с названием "Космосервис".

Также известно, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова всячески игнорировала обращения управляющей компании, поэтому дело передали в суд.

"На просьбы погасить долги по жилплощади и коммуналке Оля отвечала холодным молчанием. Космический сервис захотел вселенской справедливости и обратился в единственное место, где её можно найти. В русский суд. УК ожидаемо выиграла — теперь приставы ищут Бузову, чтобы стрясти с неё 10 тысяч рублей. Может она и не знает, что за дом нужно платить", - сообщали ранее российские СМИ.

Напомним, что Ольга Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!".

Как сообщала Politeka, скандальная Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".

Также Politeka писала, что суд открыл охоту на Ольгу Бузову: "ее обвиняют в...", подробности скандала.