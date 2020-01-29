Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.

Анастасия продолжает удивлять своими дерзкими выходками, избегая злостных комментариев. В этот раз балерина выставила провокационные кадры с тренировки.

«Фрагмент нашей тренировки с Александром @progressov_a 💃 Как я говорила, у балерин особенная специфика подготовки. В данном упражнении растяжка усложняет нагрузку на пресс, но тем самым упражнение становится более эффективным.👍 Попробуйте.

Правда, помогает.👍 Правда, займитесь спортом. И у вас не останется времени, чтобы браниться и изрыгать завистливую желчь😝 на разных страничках. (Благо, на моей уже не можете!😂💪) А растяжка очень полезна и эффективна в различных ситуациях. Особенно женщинам😉💃 Лично я ее разрабатывала годы! 👍 В растяжке важна стройность ног и тела!👍😊😊😊», – пишет Анастасия под провокационным видео.

Отметим, недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, то ли и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

Тем не менее, несмотря на скрытность, уже стало известно: Волочкова планирует свадьбу в этом году. Так, скандальная звезда уже определилась с датой торжества. Анастасия рассказала о свадьбе, когда праздновала день рождения 20 января.

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