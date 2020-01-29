Артистка показала, как отдыхает с подругой во время путешествия в Абу-Даби

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

В разделе Стори артистка показала, как развлекается на отдыхе в Абу-Даби, куда недавно отправилась для яркого отдыха с подругой. На новых кадрах Леся с удовольствием плескалась в бассейне вместе с другими отдыхающими. Позируя во время водных и релаксирующих занятий, сама Никитюк выглядела весьма довольно и счастливо.

При этом артистка ранее рассказала, что любит выглядить на новом кадре весьма пикантно, а для этого ей, как выяснилось, требуется также много бьюти-средств, как и другим девушкам. По словам Никитюк, постоянные путешествия требуют тщательного ухода за состоянием кожи – находиться под постоянными солнечными лучами достаточно вредно.

И несмотря на то, что девушка часто загорает, она старается обезопасить себя от страшных последствий солнечных ванн. Так, Никитюк показала поклонникам своих бьюти-помощников, а также поделилась с поклонниками важными сведениями о том, что носит с собой на пляж в большой пляжной соломенной сумке.

До этого вместе с подругой артистка также с удовольствием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.

Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удовольствием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".