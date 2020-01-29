Популярный хореограф Женя Кот рассказал, как чувствует себя, надевая костюмы.

Фотографию в идеальном черном костюме артист опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. В костюме Кот віглядит настоящим мачо. По словам хореографа, он всегда считал, что строгие костюмы не его стиль.

«Поэтому и надеваю их без особого энтузиазма, хотя довольно часто приходится! Но в нем чувствую себя совсем по-другому! Так и хочется залететь на какую-то красную дорожку», - рассказал Кот своим поклонникам.

Фото артиста за короткое время набрало почти 1,5 тыс. лайков.

Напомним, что Евгений Кот в паре с украинской актрисой Ксенией Мишиной стал победителем последнего сезона «Танцев со звездами» - проекта, который выходит на «1+1». Отметим, что в предыдущих сезонах он был партнером Надежды Дорофеевой и Мишель Андраде. С Дорофеевой им удалось занять второе место в финале шоу. До «Танцев» он более 10 лет работал в балете Тины Кароль.

После участия в проекте на хореографа свалилась невиданная популярность. Его называют одним из самых красивых, харизматичных и сексуальных мужчин страны.

В одном из интервью Женя Кот признавался, что всегда мечтал петь. Кто знает, быть может проект позволит хореографу начать сольную карьеру, как когда-то дал серьезный старт карьере молодого и малоизвестного Влада Ямы. Тем более, что Кот уже имеет актерский опыт. Артист сыграл мачо в комедийном сериале «Великі Вуйки».

Отметим, что Женя Кот женат на танцовщице Наталье Татаринцевой. Недавно они сыграли свадьбу на Гавайях. Несмотря на это СМИ приписывали хореографу роман с его коллегой по «Танцам» Мишиной.

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