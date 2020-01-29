Звездная модель Белла Хадид снялась для свежего номера журнала Love Magazine

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram красотки ( instagram.com/bellahadid/)

Судя по подписи к посту в Instagram и опубликованым снимкам, Белла стала главной звездой свежего номера Love Magazine. Ее лицо украшает обложку журнала.

Белла позировала фотографу Харли Вейр в очень эсктравагантных образах. На различных снимках Белла то красуется обнаженными формами, то испуганной и со следами подошвы на лице.

На одном из наиболее провокационных фото грудь Беллы едва прикрыта полоской полиэтилена, а тело словно обоженно ожогами от солнца. На другом, не менее дерзком, снимке тело Хадид прикрыто лишь лоскутками из мусора.

Также Белла появилась в мальчишеском образе. На ней красуется лишь рубашка в клетку и огромные черные сапоги. На еще одном фото модель облизывает кончик сигареты языком.

Естественно, что столь жгучие образы вызвали бурный отклик у подписчиков супермодели в соцсети.

"Вау, горячо, горячо, горячо", "Вау, Белла, я одержим", "Сладкие небеса", "Я люблю это", "Ты великолепна", "Люблю, я так горжусь тобой".

Всего фото набрали более 300 тыс отметок нравится, что является шикарным результатом поддержки даже для такой знаменитости как Белла Хадид.

Модель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной мира, показала идеальную фигуру в мини-бикини.«Я люблю тебя, Майкл, спасибо тебе за то, что ты такой, какой есть», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Хадид в белом мини-бикини позирует рядом с американским модельером Майклом Корсом.

Напомним, самая красивая модель планеты Белла Хадид в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

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