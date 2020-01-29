Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав видом.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.
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На опубликованном ролике в разделе Стори MARUV позирует с ярко-синими волосами и в обычной классическом черном платье-пижаме.
При этом видно, что девушка не стала укладывать волосы, чтобы те не вились и ровно лежали без пробора. Сама она без макияжа и выглядит довольно привлекательно.
Однако украинцы не смогли высказаться о домашнем наряде кумира, также как и о зажигательных танцах, поскольку роликом MARUV поделилась в Сторис. Отметим также, что подобные небольшие разминки перед камерой Анна устраивает довольно часто, чем немало радует поклонников.
До этого же артистка позировала в стильном образе. Для выхода в свет Анна надела черный свитер и короткую кожаную куртку, также на Анне можно заметить джинсовую-мини юбку серого цвета.
Образ она дополнила обычной повязкой с бантом, а главной изюминкой образа стали ботфорты черного цвета на массивной тракторной подошве.
Отметим, что ярко-синие волосы Анны неизменно привлекли к себе внимание. По мнению многих пользователей Инстаграм, артистка будоражит одним лишь видом.
Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.
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