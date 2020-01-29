Известная актриса Светлана Ходченкова, которая прославилась благодаря фильмам "Квартала 95", показала, как тренируется возле шеста

На фото можно увидеть Светлана в коротком топе и шортах, наколенниках, а также сапогах на большом каблуке. Сзади нее можно увидеть еще одну девушку в аналогичной одежде. Ходченкова позировала на одном колене и руках, став перед шестом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 20 тысяч лайков, а также написали несколько комментариев:

"Уже бесишь", "Ты просто красотка", "Ну ничего себе", "Одна из самых красивых актрис", "А чего видео не показать", "Ноги огонь", "Хороша, чертовка".

Ранее мы сообщали, что звезда фильмов "Квартал 95" забыла о стыде и одежде ради жарких снимков.

На фото Светлана позирует в одном черном белье. Кадр был сделан в кадре и Ходченкову можно рассмотреть на дисплее камеры. Также заметно руку фотографа, а снизу уже без дисплея ноги. Актриса просто позировала во весь рост и загнула немного одну ногу для пикантности фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото. Также поставили почти 20 тысяч лайков.

Сообщалось, что Светлана Ходченкова показала себя после удара током.

На фото Ходченкова позирует в довольно необычном образе. Актриса одета в черный бесформенный балахон, а ее волосы буквально стоят дыбом, будто ее ударило током. Образ дополняет легкий, естественный макияж и загадочное выражение лица актрисы.

«Очень классно», «14 лет», «Какая ты прекрасная. Облако», «Фея», «Связь с космосом», «Осторожно! Наэлектризована!», «Вообще-то на ведьму смахиваете Светлана», «Опять с розеткой баловалась…», «К чему приводит неосторожное обращение с электричеством», - шутят фанаты актрисы.

Напомним, звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых

Также Politeka сообщала, что звезда фильмов Квартал 95 потрясла роскошными формами в мини-купальнике

А еще Politeka писала, что звезда фильмов "Квартал 95" Ходченкова без одежды раздвинула ноги



