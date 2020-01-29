Экс-солистка «Серебро» Ольга Серябкина показала свои женственные формы при тусклом свете заката

Певица позировала в бассейне в одних трусиках и просвечивающей белой рубахе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации фан-клуба исполнительницы в Instagram.

Так на новом опубликованном фото звезда сцены и ныне сольная артистка Molly красуется, стоя в воде. Кадр получился очень атмосферным, некоторые из поклонников звезды назвали ее на этом фото "богиней", "соблазнительной крошкой" и отметили, что, цитируем "Влажно, детка".

Помимо прочего на артистке не совсем видно, есть ли бра или верх купальника, но ее выдающиеся округлости, как и женственная фигура в целом - на снимке отчетливо видны. Светлая мокрая одежда еще более отчетливо подчеркнула объемную грудь артистки, а тусклый свет - придал кадру особого шарма.

Напомним, ранее атистка позировала в объемных штанах и при минимуме одежды в верхе наряда.

Так на новых опубликованных фото звезда красуется в спортивных штанах с караманами и топе на тоненьких брительках. Не улыбаясь, Ольга смотрит вниз, при этом держа руку на талии. Также российская знаменитость эффектно наклонялась вперед - поза очень понравилась поклонникам в сети.

Стильные солнцезащитные очки дополнили образ, а "вишенкой на торте" - стала практически вываливающаяся из топа пышная грудь артистки. Кроме того, поклонники отметили, что под топом белья не было:

"Просто вау"

"Красотка"

"Огонь, львица"

Напомним, популярная певица дерзко сверкнула пышным бюстом на камеру.

Как сообщала Politeka, красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание.

Также Politeka писала, что экс-солистка SEREBRO засветила все в одном белье.