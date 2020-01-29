Никитина Пресняков и его жена-модель запечатлели один из счастливейших моментов своей жизни

Алена и Никита Пресняковы порадовали поклонников новыми совместными кадрами

Внук примадонны российской эстрады Никита Пресняков и его молоденькая супруга Алена Краснова накануне отдыхали на Бали и решили запечатлеть совю душевную прогулку вдоль линии местного живописного берега на фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram фотографа, которая работает на курорте и снимала знаменитую парочку.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старший из внуков Аллы Борисовны Никита, как известно, женился на модели Алене Красновой - с тех пор интерес к одному из членов семьи примадонны российской эстрады вырос еще больше - публика жаждет знать, как выглядит и как проводит время со своим, отродясь, знаменитым супругом.

Так на новых кадрах, пара позирует в "живом" кадре - они бегают вдоль линии океана, обнимаются, целуются, смеются - словом, похоже, прекрасно провели время. На Алене во время съемки было короткое и слегка просвечивающее белое платьице, на Никите - футболка и шорты. На одном из фото, внук Пугачевой так прижал свою молодую жену за грудь, видимо, в порыве страсти, что та даже немного застеснялась.

В комментариях под постом, где отмечена Алена, множество положительных высказываний в адрес Пресняковых - в частности, что они "красивая пара".

Ранее, на фото возлюбленная супруга Никиты Преснякова Алена Краснова предстала сразу в двух стильных образах.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова и старший из внуков Аллы Борисовны Никита женился на модели Алене Красновой. Звездная красавица не часто, но все же радует публику в сети откровенными личными кадрами. Кроме того, она публикует и так сказать "рабочие моменты" - этот раз не стал исключением, и Алена опубликовала пару кадров с уличной, вероятно, съемки.

На фото стройная Алена позирует в, условно, "осенних" нарядах - на ней были яркие плащ, джинсы, водолазка, стильная оправа и в руках - модные сумочки.

Фолловерам российской артистки очень понравились луки знаменитости, некоторые, правда, решили, что у нее чуть "подколоты губы", некоторым же Алена видится "ангелом, девушкой небесной красоты".

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