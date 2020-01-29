Имя певицы Анастасии Стоцкой в российском шоу-бизе несменно связывают с именем Филиппа Киркорова - артисты некогда вместе выступали и водили или и продолжают это делать дружбу

Артистка примерила эффектный образ, элементом которого стали черные чулки на подвязке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как известно, ранее Анастасию Стоцкую обсуждали из-за возможных личных отношений с Филиппом Киркоровым, а ее опубликованное фото дочери - и вовсе вызвало ажиотаж в сети: поклонники запели старую песню о том, что дочурка Насти очень похожа на Филиппа. Но Стоцкая на слухи внимания, похоже, не обращает, и активно работает. Так на одном из опубликованных кадров с выступления - она сразила публику наповал.

Активно носясь по сцене с шоу-балетом, артиска предстала в образе роковой красотки 20-х годов прошлого столетия - шелковое белье, чулки, характерные прически и макияж - дамы на сцене смотрелись эффектно, в том числе, и центральная фигура постановочного номера.

Фолловерам Анастасии снимок очень понравился, они назвали исполнительницу эффектной, "красавицей" и просто невероятной "секси".

Напомним также, недавно в сети появились кадры, на которых запечатлена дочь Анастасии.

Вчера Стоцкая опубликовала фото дочери. "Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь", — оставила комментарий Анастасия.

И, для сравнение, фото Киркорова в детстве:

И фото его детей - Аллы-Виктории и Мартина-Кристина:

Снимок Стоцкой начали активно обсуждать поклонники: "Как же она похожа на Киркорова"; "Очень красивая девочка, но она похожа на своих родителей, а не на Филиппа. С Киркоровым ничего общего"; "Удивительно красивая девочка! Жаль только, что с макияжем, но сходство с поп-королем очевидно"

На одном из шоу Стоцкая сказала: «Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

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