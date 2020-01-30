Украинка Маша Шевченко, которую зрители помнят по шоу "Топ-модели по-украински", как самую татуированную красавицу, покорила подиумы сразу двух известных модельных домов во Франции

Недавно Мария приняла участие в двух fashion-шоу в Париже - Armani и последнем показе Jean Paul Gaultier, пишет Znaj со ссылкой на интервью на "Новом канале".

Вместе с Машей на показе Jean Paul Gaultier дефилировали Дита фон Тиз, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Белла Хадид, Милен Фармер, Винни Харлоу и много других известных личностей.

О таком невероятном успехе девушка даже и не мечтала, но ей удалось пройти кастинги, и оказаться рядом с модельными "сливками". По словам Маши, она впервые побывала в Париже. Девушка рассказала, что ее удивило отношение к сотрудникам Жан-Поля Готье - мол, никакой спеси, а одно лишь уважение и некая простота: "Он максимально открытый, добрый, искренний... Это пример того, что неважно, чего ты достиг в своей жизни, ты до конца должен оставаться человеком".

"На самом деле, до сих пор шокирована, что стала частичкой истории: я ходила на последнем показе Готье! Эмоции переполняют. Для меня было большой честью, что он взял именно меня представлять свою коллекцию, что увидел во мне ту личность, которую хочет видеть на собственном показе. Впечатления невероятные!", - поделилась Маша.

Маша поделилась кадрами знаковой поездки в Париж в своем микроблоге в Инстаграм.

Прошло три года после участия Маши в "Топ-модель по-украински". На сегодня девушка продолжает работать моделью (в двух агенствах - в Париже и Милане), снимается в клипах и рекламе, а также подрабатывает барменом в необычном "творческом" заведении, принадлежащем ее друзьям. По словам Маши, работа барменом приносит ей удовольствие и стабильный заработок, а также возможность проявить свою креативность.

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