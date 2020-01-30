Популярная телеведущая Леся Никитюк покрасовалась в раздельном купальнике

Звезда ТВ и сети продолжает радовать поклонников откровенными снимками. Как передает Politeka.net, в этот раз Леся решила подогреть интерес к своей персоне с помощью пикантного личного кадра с отдыха.

Леся сейчас отдыхает в ОАЭ, где по-летнему жарко и снимки знаменитость - постит соответствующие. Так на новом опубликованном Лесей фото из острова Саадият в Персидском заливе – недалеко от Абу-Даби, она вблизи сфотографировалась в песочного цвета - очень модного надо сказать цвета - купальнике. На снимке видны все главные "достоинства" внешности артистки - подтянутый живот, упругая грудь, идеальный загар и обольстительные бедра.

Волосы Никитюк развивает легкий ветерок, она с несколько надменным, а, может - просто уверенным - выражением лица смотрит прямо в объектив камеры.

Поклонники в восторге от увиденного: пишут разное, но, в основном, о невероятной привлекательности Леси, ее жизненном оптимизме, а также качественном контенте, который та создает в соцсети:

"Ляля"

"Красотка"

"Круто"

Напомним также, ранее Леся рассказала о том, что снова не смогла посетить интересовавшую ее достопримечательность в Китае.

«6 лет назад когда снимали Шанхай в рамках О&Р, не успели сфоткаться возле горящей разноцветными огнями «Жемчужины» (той знаменитой телебашни)) .. И в этот раз я тоже не успела… Придется лететь снова», - написала ведущая.

Свой пост она сопроводила новыми фотографиями, снятыми на фоне ночного города. На них Леся позирует в простой белой водолазке и темных джинсах. Однако, этот весьма заурядный на первый взгляд образ дополняет одна пикантная деталь: как видно на последнем снимке, на джинсах прямо под пятой точкой ведущей заметна большая дырка.

Поклонники бросились обсуждать фото, не забыв обратить внимание на наряд ведущей.

«такая красивая, такая счастливая», «На 3-й фото джинсы удались», «У вас джинсы треснули», «Вид просто космос !!!», «Вот это попу откормила Леся)», «это Вы так спешили, что штанишки порвали», «Мммм попко сочная», - пишут в комментариях.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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