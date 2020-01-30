Грядущий февраль окажется неимоверно удачным для людей, рожденных под знаками Рыб, Тельцов, Козерогов и Стрельцов

Об этом в интервью изданию «Главред» поведал известный украинский астролог Влад Росс.

Рыбы.

В феврале мечты Рыб будут легко осуществляться. Они смогут создать прибыльный бизнес или же найдут профессию своей мечты. Удачными для них будут любые поездки и путешествия в этом месяце.

По словам Росса, планета Меркурий в Рыбах принесет представителям этого знака полезные знакомства и связи, а любые контакты будут для них очень выгодными. Для Рыб-бизнесменов очень успешной окажется первая половина месяца.

Стрельцы

Для представителей этого знака февраль – очень благоприятный период. Особенно будет сопутствовать удача в сфере сфере энергий, высшего познания, духовности, творчества. Стрельцы смогут вести успешные рекламные кампании и наилучшим образом представят себя в обществе.

Месяц будет для них очень насыщенным, с большим количеством новых возможностей и открытий.

«А на высшем пути развития Стрельцы смогут встретить своего избранника (или избранницу), с которым их ждет единение душ и достижение высшей любви», – обещает астролог.

Козероги

Для этого знака особенно удачной будет вторая половина февраля. Они сумеют многого достичь. Особенно это касается спортсменов и военных.

«Юпитер и Сатурн поспособствуют тому, чтобы они смогли решить самые сложные глобальные задачи, которые поставят перед собой в профессиональной деятельности», –пояснил Росс секрет успеха Козерогов в феврале.

Тельцы

Представители этого знака преуспеют в зарабатывании денег.

«Фартить будет финансистам, спекулянтам и шулерам... Они сумеют с выгодой для себя использовать изменения цен на рынке ценных бумаг. Да и вообще, любые колебания на финансовом рынке Тельцы сумеют использовать в свою пользу. Потому их ждет прирост капитала и выгодные сделки, связанные с недвижимостью», – подытожил он.

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