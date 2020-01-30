Дочь основателя Microsoft Билла Гейтса Дженнифер рассказала о помолвке со своим парнем.

Об этом 23-летняя Дженнифер и ее избранник, египетский жокей Наэль Нассар объявили на своих страницах в Инстаграм, передает Politeka.net. Как стало известно, Нассар сделал девушке предложение во время их отдыха в горах. Наследница богатейшего человека на земле ответила согласием.

«Она сказала да! Я чувствую себя самым везучим и счастливым человеком в мире. Дженн, ты все, что я только мог себе представить», - написал мужчина.

Дженнифер на своей странице также написала послание будущему мужу: «Наэль Нассар, ты единственный в своем роде. Ты сразил меня наповал в прошлые выходные, удивив меня в самом значимом для нас месте… Да, в миллион раз больше, чем прежде».

Как известно, Дженнифер и Наэль вместе уже несколько лет. Пара никогда не скрывала свои отношения. Нассар профессионально занимается верховой ездой, участвует в соревнованиях. В одних скачках он выиграл целый миллион долларов. Родители Нассара не из бедных людей. У них своя фирма по архитектуре и дизайну в Кувейте. Дочка Гейтса тоже любит ездить верхом. У нее на странице много фотографий со скачек и соревнований.

Отмечается, что Джен и Наэль познакомились в Стэнфорде, где они учились на факультете экономики и менеджмента. Теперь западные СМИ будут жить в ожидании этой свадьбы. Учитывая состояние отца Дженнифер, она может стать свадьбой десятилетия. Впрочем, может оказаться и наоборот, ведь семья Гейтсов никогда не хвастается своим состоянием и много времени уделяет благотворительности.

Дженнифер Гейтс – старшая дочь из троих детей миллиардера. Также у него есть 20-летний сын Рори Джон и 18-летняя дочка Фиби Адель. Все дети очень похожи на своего отца.

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