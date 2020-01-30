Российская артистка Настя Ивлеева позировала в очень вызывающем виде

Популярная телеведущая и блогер решила оставить ранее реализованный на ее волосах ядерный малиновый цвет, а также позировала с "неузнаваемым" лицом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом опубликованном в личном микро-блоге артистки видео, она красуется на камеру, показывая свое лицо и волосы вблизи. На фото виден эффект "накладных ресниц" из перьев с помощью популярного в Instagram приложения. Кроме того, артистка еще чуть более остригла волосы и решила оставить их в ярком малиновой цвете.

Ранее известная россиянка уже экспериментировала со своей внешностью, с волосами в частности:

"Когда я покрасилась в насыщенный розовый, я думала прохожу недельку и вернусь в блонд! В итоге, я гоняю так больше месяца😂💕🤷🏼‍♀️ Вчера поменяла оттенок на более спокойный...", - подписала Настя видео.

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Когда я покрасилась в насыщенный розовый, я думала прохожу недельку и вернусь в блонд! В итоге, я гоняю так больше месяца😂💕🤷🏼‍♀️ Вчера поменяла оттенок на более спокойный, но безумно стильный! Мне так комфортно с ярким цветом волос, шо слов нет! Кстати, многие думают, что таким окрашиванием я якобы порчу себе волосы! Друзья, я крашу волосы у профессионала и даю им регулярный профессиональный уход! Они густые и плотные! А если вы не ухаживаете за волосами, то испоганить их может любая краска, мастер или сотня других факторов:) И вообще, это все стереотипы и страхи! Если ярко, то сразу пиздец ахахах ! Ах да, и на забывайте про витамины💕 Расскажите , был ли у вас яркий цвет волос? Если да , то какой? И как чувствуете с ним себя в обществе ? 🤔

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Поклонники по-разному реагируют на увиденное: кому-то образ Насти очень понравился, кто-то счел такое "преображение" более уместным для подростков. 

Ранее сообщалось о том, что артистка превратилась из "бунтарки с малиновым цветом волос", в практически гламурную блондинку. 

Так на новом опубликованном в сети кадре, девушка предстала в блестящем наряде - топе и удлиненной юбке с внушительным разрезом в районе ног. На голове у артистки красовался, вероятно, парик - она вытянула свою руку вперед, перед ней стоял какой-то парень, наверное, партнер по съемочной площадке.

Больше всего поклонников звезды впечатлили подкачанные ножки артистки, дескать, "вот это объемы, солидно", а также уверенность Анастасии в студии и, кроме того, ее подтянутое тело в целом и, как обычно, позитивный настрой  отношении любого дела, за которое она берется.

Напомним, что ведущая «Орла и Решки» засветила подкачанные ягодицы.

Как сообщала Politeka, Элджей сделал Ивлеевой интимный подарок.

Также Politeka писала о том, что Настя Ивлеева отказалась от женственного образа.

 