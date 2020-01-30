Известная украинская певица Анна Седокова показала совместное постельное фото со своим бойфрендом Янисом Тиммой

На фото Седокова позирует практически без одежды, видно только бретельку от топика или бюстгальтера. Она легка немного сверху на Яниса, который лежит рядом раздетый. Парочка целуется. Фото получилось довольно романтичным и милым, а также немного развратным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Известно, что новый бойфренд Седоковой Янис на 10 лет моложе. Стоит отметить, что от прошлых отношений у Анны уже трое детей.

"Я люблю тебя, парень на фото. Мой самый любимый игрок в баскетбол. Мой самый мудрый и добрый дома. И самый грозный на поле. Отличной тебе игры сегодня!", - написала Седокова под фото.

Тимма написал ответ: "Я обожаю тебя Booo".

Фанаты успели поставить почти 80 тысяч лайков, а также желали счастья парочке и отмечали, как они счастливо выглядят вместе.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом .

В этот раз артистка решила сразить небольшими роликами в разделе Стори, сверкнув новой прической и несколькими образами в разных спортивных костюмах.

Анна Седокова на этот раз предстала перед публикой в толстовке, штанах и ботинках, артистка вела себя на камеру в привычной для нее манере и рассказала о своих новых костюмах.

Сообщалось, что Седокова без макияжа напугала уставшим видом.

В этот раз звезда решила показать в разделе Стори необычные видео, которыми немало удивила сеть.

Так, на представленных кадрах певица позировала в домашнем виде в квартире и показывала, как отдыхает в свободное время с маленьким сыном Гектором.

Не обошлось и без курьезных случаев – певица похвасталась насыщенной прогулкой с ребенком и удивила обращением со своей собачкой Марусей. При этом на последующих видео Седокова показала себя в естественном виде и без макияжа.

Напомним, довольная Седокова похвасталась резкой сменой имиджа

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