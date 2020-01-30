Известная украинская певица Мишель Андраде, продюсером которой является Потап (Алексей Потапенко), показала несколько кадров в топике

На фото Мишель позирует в черно-белом топике, можно предположить, что спортивном, а также в штанах, тоже спортивных. Образ Андраде дополнила большими серьгами. На фоне можно увидеть странный неизвестный механизм. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Мишель позирует более крупным планом и подняла руки, а на третьем - одна рука размылась, так как фото было сделано в движении.

Ранее мы сообщали, что жаркая Мишель Андраде засветила лишнее в прозрачном платье.

Так, Андраде позирует в абсолютно прозрачном платье, выставив напоказ идеальное тело. Можно заметить, что белье девушка подобрала в цвет наряду. В комментариях к снимку поклонники звезды бросились восхищаться ее красотой.

«Красивая», «как можно быть красивой такой?», «Ух, какая зажигалочка», «невероятная просто», - пишут они.

Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Мишель Андраде и одна из подопечных продюсера Потапа похвасталась формами в «прозрачном» наряде.

«Я люблю этих девушек», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что в тегах Андраде отметила бывшую жену Потапа и его дочь, а также несколько своих подруг. При этом сама девушка позировала в «прозрачном» наряде, который эффектно подчеркивал ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Очень красивая», «ух, какая принцесса», «очень очень красивая», «бомба!», «Вау, красотка», «Несите огнетушитель», «куколка», - написали фанаты под фотографиями, которые опубликовала знаменитость у себя в профиле Инстаграм.

Напомним, подопечная Потапа засветила формы в облегающем наряде

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