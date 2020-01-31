Звезда появилась на публике в обтягивающем платье с большим разрезом

Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм

Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.

Пикантные и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.

На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Не забывает певица также показывать личные кадры,сделанные на отдыхе или же репостить фото, на которых она позирует с подругами.

В этот раз Астафьева появилась в обтягивающем платье с большим разрезом. Вид получился очень ярким, ведь формы звезды были обтянуты тканью, чем-то напоминающей латекс. Новые снимки звезда представила в разделе Стори в Инстаграм, поэтому поклонники не смогли их прокомментировать.

Как сообщалось ранее, недавно красавица показала новый образ в эфектном красно-черном наряде, который примеряла в поездке по Исландии. Но в то же самое время, звезда не стесняется показывать снимки на которых предстает без макияжа, в повседневной одежде.

Так, Астафьева опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором запечатлена с едва заметным макияжем, создается такое впечатление, что его вовсе нет на лице у певицы.

34-летняя артистка позировала в свитере красного оттенка с глубоким декольте, которое не скрывает идеальных форм певицы. Ее образ дополнили золотые украшения: крупные серьги на ушах и кулончик на шее. Астафьева мягко улыбается и смотрит в экран своего мобильного телефона.

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