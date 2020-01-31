Анна Седокова порадовала фанов откровенным видео

Исполнительница позировала в достаточно сдержанном темном наряде, но при этом эффектно и соблазнительно извивалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российской певицы.

Анна Седокова предстала перед публикой около спортивной баскетбольной площадки - в зале, видимо, перед игрой, собирались поклонники этого вида спорта, в том числе и дети. Тем временем, певица покрутила "пятой точкой" на камеру, а также сверкнула своей объемной грудью на камеру, будучи в немного просвечивающей кофточке.

Фанатам звезды так понравилось видео, оформленное под томную музыку и с помощью фильтра-эффекта в Instagram, что те написали в комментрариях под постом массу комплиментов в адрес артистки:

"Ниче так"

"Огонь"

"Фигура огонь"

"Пышечка такая"

"Вау"

Напомним, Анна Седокова встречается с баскетболистом Янисом Тимма, видимо, в пятничный вечер, именно к нему на матч и пожаловала артистка.

Ранее исполнительница вместе со своим относительно новым, если можно так выразиться, возлюбленным - пара стала афишировать свои отношения всего несколько месяцев тому назад, поздравила пользователей с Новым годом.

Анна Седокова на этот раз предстала перед публикой в экстремальном мини, толстовке, ботфортах и стильной оправе, и вела себя на камеру в привычной для нее манере: артистка всячески кокетничала, тем временем ее бойфренд - бактеболист Янис Тимма - нежно приобнимал экс-ВИа Гру за талию и "пощупывал" за животик.

Поклонники от таких кадров знаменитости просто в восторге - звезда сети Седокова частенько балует поклонников подобными порциями "личных" видео:

"Красивая пара"

"Молодцы"

"...Рано еще о любви безумной говорить..."

Примечательно, что пост прокомментировала и известная украинская телеведущая Леся Никитюк, оставив под записью три сердца-эмоджи - видимо уж очень ей новое видео с парнем Седоковой пришлось по душе.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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