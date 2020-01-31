Известный российский актер Сергей Глушко, более известный как Тарзан поделился снимком, где он без одежды

На фото актер позирует с красной розой в руках. Одежды на фото не видно, но снимок был сделан по пояс, остальное не видно. Кадр был сделан с черно-белым фильтром. На фото можно хорошо рассмотреть подкачанное тело Тарзана. Об этом пишет Politeka ссо ссылкой на страничку знаменитости.

"8 марта не за горами..... Я - готовлюсь, а вы?", - написал актер под снимком.

Фанаты успели поставить более двух тысяч лайков под фото, а также оставили несколько комментариев:

"Серега, решил юбилей встретить на работе?", "А я уже готова!", "Сергей, вы конечно в отличной форме,интересно душа у вас такая же как тело", "Самец", "Красавец", "Сергей, а мы в этот день будем с любовью от всей души готовить Вам наши поздравления!", "а фотки в одежде будут? А то я уже отчаялась ))".

Ранее мы сообщали, что 49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, обескуражил откровенным фото, вызвав бурю эмоций у пользователей сети.

Глушко поделился пикантным кадром в необычном сценическом костюме в своем микроблоге в Инстаграм, правда, костюмом это трудно назвать, так как из одежды на артисте только устрашающая маска с рогами (по всей видимости, горного козла) и приспущенные на упругих ягодицах штаны.

Сообщалось, что 49-летний бодибилдер и танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал, чем пленил свою жену певицу Наташу Королеву.

Красавчик поделился новым видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором он предстал в неожиданном образе. Тарзан нарядился в костюм индейца, состоящий из клочка темной ткани на "причинном" месте, высоких сапог, амулета на шее и головного убора из больших перьев. А в руках Глушко держал индейский бубен, в который постоянно стучал. Кроме того, он издавал пения, будто проводит обряд, приседал и снова вставал в полный рост - в общем устроил своим фанатам мини-спектакль.

Напомним, Тарзан без штанов и с крыльями заставил Королеву гордиться

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