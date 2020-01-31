Исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, засветила идеальное тело в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

«Ну привет!», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Кумейко в одном халате элегантно танцует на камеру, демонстрируя роскошные формы. Лицо звезда решила прикрыть очками различной формы, которые меняла по очереди.

Обратим внимание, что, несмотря на игривый танец, поклонники Кумейко не комментировали выходку звезды, хотя и активно лайкали ее.

Как сообщалось ранее, украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая ранее пела в группе Nikita, а ныне выступает под сценическим псевдонимом DJ Nana, ошеломила необычным нарядом.

Девушка поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз). Настя предстала в белом платье-вышиванке с красным орнаментом. Волосы у нее уложены с косой и лентами в украинском стиле. Образ дополнил яркий макияж, особенно прекрасны дымчатые глаза, придающие некую загадочность. По всей видимости, в кадре запечатлена примерка и "подгонка" вышиванки. Рядом со знаменитостью находится молодой человек, который поправляет наряд и доводит все до совершенства.

"Magic process ✨" (с англ. "волшебный процесс"), - написала под видео Кумейко.

"Красивая ! Нашенская 😃 и руками так сделала...😆 только коня не останавливайте😃😃😃", - пишут в комментариях артистке.

Всего лишь за час ролик успел собрать более 2000 лайков.

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