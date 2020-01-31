Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай покрасовалась в эффектном и откровенном наряде

Красотка-модель предстала перед поклонниками в светлом облегающем платье, украшенном перьями. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Девушка часто делится с подписчиками в своем микро-блоге откровенными снимками - в этот раз она опуликовала профессиональный кадр со студийной съемки. На фото Рамина во всеоружии: яркий макияж, стильная украдка и наряд с внушительным декольте, который, к тому же, еще и был декорирован прозрачной сеткой.

На фото Рамина поднесла руку к подбородку, на ее пальцах виднелся яркий маникюр. Наряд модели так блестел и выделял фигуру Рамины на темном фоне, что поклонники поспешили наделать экс-невесте Козловского немало комплиментов:

"Вау"

"перышки)) супер"

"очень красиво"

Ранее мы рассказывали о том, что во время отдыха в Египте девушка покалечилась. В сети она выложила снимок, на котором изображена в коляске и с гипсом.

Рамина добавила, чтобы завистники особо не радовались, что она лежит на отдыхе с костылем и в гипсе. В таком виде теперь к ней еще больше внимания и ее носят на руках. Также она заключила, что не будет делиться с людьми своей жизнью, так как это для нее плохо заканчивается.

Мы также писали, что экс-участница шоу «Холостяк», создательница YouTube-канала «Ходят слухи» Рамина Эсхакзай рассказала об изменах бывшего возлюбленного Виталия Козловского. По словам девушки, певец якобы параллельно крутил роман со своим директором Юлией Бакуменко. А отношения с Раминой певец завел, так как пара хорошо смотрелась вместе.

Напомним, экс-невеста Козловского едва удержала прелести в тесном наряде.

Также Politeka писала, что бывшая девушка Козловского рассказала об изменах певца.

А еще Politeka писала, что Рамина Эсхакзай выдала всю правду об экс- возлюбленном.