Модель и специалист по питанию решила на собственном примере показать, как полезно есть правильно и иметь такие восхитительные формы, как у нее
Супруга Дмитрия Ступки - украинского актера, сына Остапа Ступки и внука покойного легендарного Богдана Ступки - прихвастнула потрясающими формами на пляже. Полина Логунова опубликовала сразу несколько эффектных снимков сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на ее Instagram-страницу.
Так на паре фото артистка и телеведущая решила показать перфектный вид сзади - они легла на берегу, отвернувшись лицом от фотографа и выпятила свои подкачанные ягодицы прямо на камеру. На кадрах Полина позировала в открытом темном купальнике.
На другом своем фото - супруга известного артиста показала кроме роскошного "вида сзади" еще и передний ракурс, которые оказался не менее эффектным. В этот раз Логунова позировала уже в белом купальнике и выставила на показ свою объемную грудь.
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Поклонникам очень нравится смелость и красота Полины, также они благодарят звезду за дельные советы по уходу за собой и правильном питании.
Напомним, ранее Полина поделилась снимком, на котором она предстала полуголой. Так она в частности была в черном белье, водолазке и с голыми ногами.
Приняв пикантную позу, модель выставила "пятую точку", взгляд знаменитости был уверенным. В глаза бросаются подкачанные ноги звезды ТВ и ее объемная татуировка на бедре.
Кроме того, на тонкой талии звезды сети красовалось что-то по типу портупеи - кожаного пояса. Аксессуар придал особой пикантности образу:
«Родные мои! Вы просили - я сделала!
Сегодня запустился новый формат программы «Бесит Жир Food»…», - стала рассказывать под откровенным фото артистка о своей работе.
Поклонникам очень понравился новый образ:
«Вы очень красивая!!!🔥🔥🔥😍😍😍»
«Хорошенькая такая не могу) а талия, ммм»
«Красиво🔥🔥🔥»
«Шикарная 😍»
Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»
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