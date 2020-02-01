Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России вместе с ребенком и супругом, удивила поклонников необычным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Тодоренко представила сразу несколько кадров в новом образе, который поклонники принялись критиковать из-за большого количества золотых цепей. После похожее видео появилось на фан-аккаунте певицы, однако оно понравилось поклонникам куда больше.

Отметим, звезда позировала в платье с довольно скромным декольте, которое украсила множеством массивных золотых цепей. Макияж был сделан в легких розовых тонах с использование блестящих теней, что придало лицу свежесть и отдохнувший вид.

Также Регина поделилась важными для себя размышлениями в Инстаграм:

«#Сократ «Я знаю, что ничего не знаю».

Вот иногда я думаю, что количество информации в моей голове мешает мне жить спокойно. Гораздо проще было бы существовать с ощущением перманентно форматирующего диска. Порой я грущу от того, что до сих пор не изобрела Tesla, не разработала Instagram , не запустила зонд на Марс, не написала песню #BadGuy (@billieeilish ) и уж тем более не получила за неё Грэмми. Что по итогу я оставлю после себя? Какая моя функция/миссия?», – написала Тодоренко под новым снимком.

После артистка отметила, что отвечает на такие вопросы я отвечаю каждый день, чтобы не превратиться в овощ и не исчезнуть бесследно. К тому же, ей запала в душу фраза Митча из сериала #TheMorningShow : «Мне кажется, я делаю что-то не то , что-то абсолютно не относящееся к вечности».

«Я поняла , что пришла пора моей книги! Официально заявляю , совсем скоро можно будет подержать в руках интереснейший сборник сказок. Буду верить , что на моих сказках вырастут достойные люди!», – заявила Тодоренко.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы

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