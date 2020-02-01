Недавно прославившаяся украинская певица MARUV, которая любит хвастаться откровенными танцами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми кадрами

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни.Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

Ранее Анна уже неоднократно хвасталась стройной фигурой в соблазнительных бикини в Инстаграм. Похоже, артистка решила принять эстафету от звездных коллег и продолжить пляжную тематику на своей странице, несмотря на то, что несколько дней тому назад уже вернулась с отдыха.

В отпуск певица отправилась в Дубаи, где и устроила жаркую фотосессию в новом и стильном наряде.

Порадовав поклонников серией стильных фото, Анна представила в разделе Стори, как отдыхает вечером в одном прозрачном платье под купальник темного оттенка. Дополнила свой образ Анна небольшой шляпкой.

До этого же артистка позировала в стильном образе. Для выхода в свет Анна надела черный свитер и короткую кожаную куртку, также на Анне можно заметить джинсовую-мини юбку серого цвета.

Образ она дополнила обычной повязкой с бантом, а главной изюминкой образа стали ботфорты черного цвета на массивной тракторной подошве.

Отметим, что ярко-синие волосы Анны неизменно привлекли к себе внимание. По мнению многих пользователей Инстаграм, артистка будоражит одним лишь видом.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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