Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила сразить новыми кадрами в черно-белой обработке, сверкнув новой прической – множеством мелких косичек, дополнивших ее стильный наряд. Красивой черной майкой с кармашком с цветным принтом и новой прической звезда похвасталась в Инстаграме.

К слову, звезда знает, как правильно ухаживать за пышными локонами, и никакие перекрашивания и термоукладки не портят причёску поп-дивы. Ещё Анна часто меняет образы, удивляя фанатов, и постоянно использует для этого парики. Но и о своих волосах не забывает – и эксперименты эти никогда не остаются незамеченными.

«Доброе утро ❤️ У меня вопрос. Как отвечать на грубость, наглость и хамство?

Какие бы гадкие поступки не делали люди, я всегда исповедовала религию Kill em with kindness ) Ведь меня так научили. Я хорошая. Вернее, мне кажется, что я должна быть хорошей и милой.

У меня 44 спасибо на квадратный метр и если любой человек рядом со мной уронит бумажку, я первая понесусь ее поднимать. Вчера на игре на наши места сели случайные люди. От них очень несло алкоголем, они вели себя агрессивно и были фанаты противоположной Команды. Я сидела одна, друзья ещё не подошли.

«Не могли бы вы пожалуйста пересесть» - попросила я.

«Когда захотим, тогда и пересядем» - понеслось мне в ответ.

«Извините, но сейчас уже идут люди, пересядьте, пожалуйста».

Я видела, как Янис на паркете волнуется, что рядом со мной чужие люди и не хотела его волновать перед игрой. И тут в ответ мне: «Ты слишком много на себя берёшь, я буду тут сидеть я сказал!!». И агрессивный хорошо выпивший мужик, начал кричать на меня и проявлять агрессию.

Хорошо, что рядом оказался сотрудник клуба и я попросила его о помощи. Мужчины пересели. На несколько рядов выше и опять не на свои места и всю игру кричали какие-то грубости.

А я что делала? Думаю, может они все таки хорошие ))))) Может, я не права и надо им чаю принести и тогда они расколдуются и станут хорошими. Как вы думаете, станут???», – рассказала свою историю Анна.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом