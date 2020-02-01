Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», «выбросила» в соцсеть новые кадры с откровенной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Кошмал показала, как выглядит в белье, продемонстрировала фигуру с разных ракурсов, а также поразила естественной красотой вблизи. Девушка заслуживает внимания поклонников, ведь она так старалась на фото, позируя и показывая себя с лучшей стороны.

На нескольких фото девушка прислонилась к стене в длинном платье светлого оттенка и в босоножках на блуках. Под платьем видно отсутствие белья, которая делает фигуру актрисы еще элегантней.

Все новые фото были в похожих образах: красотка позировала в белых нарядах на каблуках, на некоторых снимках одевала на волосы обруч.

В комментариях поклонники звезды «Сватов» пишут, что она очень худая, а также ей идут к лицу такие наряды.

«До чего же хороша😍😍 и такой худыш», «А кто это у нас такой цветочек?», «Ты самая лучшая на свете актриса», «Нереально красиво», «Очень мило», «Анна ты красавица. На любых фото ты очень красивая.», «Ты – мой кумир», «Боже, держите меня семеро😍», «Анечка,вы наша семейная любимица,как родная нам стала!!!Дальнейшим успехов вам,и радовать нас всегда!!!», «Красотка 😍 ты прям как-то изменилась что ли, я даже не узнала сразу 👏», – пишут в сети.

Напомним, что Анна Кошмал, которая сыграла Женю в сериале, показала снимок с фотосессии. Зрители в ожидании нового сезона популярного ситкома внимательно следят за жизнью актеров, сыгравших любимых героев.

Напомним, что Добронравову вызвали скорую и срочно госпитализировали.

Как сообщала Politeka, Татьяна Васильева подозревает, что ее не включили в состав седьмого сезона «Сватов» за личных неприязненных.

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