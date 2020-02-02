Алла Добкина отдыхает на Мальдивах и делится с фолловерами красочными снимками с отдыха.

Очередную серию снимков дочь экс-нардепа Михаила Добкина опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Девушка выбрала для фото сдельный белый купальник с глубокими вырезами по бокам и на спине. Алла присела в песок около красивой зелени. На ней также надета кепка со знаком Лос-Анджелеса и очки.

Фолловеры Добкиной похвалили девушку, отметив, что выглядит она прекрасно. Фото за короткое время собрало почти тысячу лайков.

Отметим, что в кадр попала интимная деталь. На ребрах девушки сделана татуировка в виде надписи. Обычно на этом месте делают татуировки, которые не хотят никому показывать – только самым близким людям. Но из-за глубокого выреза часть татуировки увидели все подписчики Аллы.

Кстати, весной прошлого года в интервью одному из изданий Добкина рассказывала, что у нее 15 татуировок на теле. Первую она сделала в 19 лет. Самая крупная татуировка Добкиной расположена на руке. Там набит еврейский оберег – хамса. Также у нее на руке есть звезда Давида. Кроме этого, у Аллы есть секретное тату – имя ее будущей дочери. Его она не разглашает.

Как призналась Алла в одном из интервью, знаменитый отец не отговаривал ее делать тату, но пригрозил набить себе татуировку на лице, если Алла сильно увлечется рисунками на теле. Видимо, угроза не подействовала.

Отметим, что сейчас Алла Добкина отдыхает на Мальдивах. В социальных сетях она выкладывает откровенные снимки, хвастаясь своей фигурой. Купальники девушка меняет практически каждый день.

Напомним, что ранее Алла Добкина поразила шикарной фигурой в одном бикини: "Здесь перестаешь одеваться...".

Politeka сообщала, что дочь Добкина поиграла роскошными прелестями в бикини: "На Мальдивах грех это...".

Также Politeka писала, что мокрая Алла Добкина засветила лишнее в тесном купальнике.