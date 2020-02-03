Поклонники подогревают слухи о возможных изменах в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева

Об этом пишут Дни.

Уже 12 лет актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев живут в счастливом браке.

Но в социальных сетях продолжают рождаться новые слухи о том, что звездный брак якобы на грани развода. Фанаты утверждают, что Петр Чернышев неоднократно изменял больной раком Анастасии Заворотнюк, о чем якобы никогда не скрывал.

Более того, слухи подогревает информация о том, что на Петра Чернышева "объявила охоту" его бывшая коллега по льду Наоми Ланг.

Фигуриста в своем Instagram публикует совместные фото с Чернышевым, оставляя подпись "Скучаю..." под снимками.

"Да ради Бога, пусть тыкает в кого хочет. Красавец. Не драть же каждый день одну и ту же", "Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. Увы. А этот еще и плейбой..Что с него возьмешь", " Если бы не женился на Заворотнюк, кто бы его знал с его „всемирной известностью“, сидел бы тихо в провинции. Где наши чемпионы России? У них талантов не меньше", - пишут пользователи в комментариях, обвиняя именно фигуриста в изменах.

Но были и такие комментаторы, которые утверждали, что звездный брак под угрозой развода из-за измен именно Анастасии Заворотнюк.

"Просто не стоит вешать ни на кого нимб святости. Настя тоже изменяла всем своим мужчинам. И не одного мужчину из семьи увела, и бросала всех с легкостью, не задумываясь, как они все это переживают", "Ну, допустим, Настя тоже никогда верностью не отличалась. А , если она столько времени тяжело болеет, то у мужчины, хранящего верность, должен нимб над головой светиться и крылья вырасти", - писали они в соцсетях.

Ранее мы рассказывали о том, что Анастасию Заворотнюк вытащили с того света. Как оказалось, в пятилетнем возрасте Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти.

Тогда будущая артистка перенесла операции на горле из-за сильнейшего воспаления гланд, что едва не убило ее. С того света ее в буквальном смысле вытащил опытный хирург.

Суеверные будут утверждать, что над Анастасией Заворотнюк висит некое проклятие или же злой рок. Но хочется верить, что "моя прекрасная няня" и в этот раз сумеет победить серьезную болезнь и продолжить карьеру на телевидении.

Также мы рассказывали, что Петра Чернышева засекли в компании молодой красотки. В сети опубликовали ранее неизвестные снимки, на которых можно увидеть фигуриста в компании Наоми Ланг, с которой он выступал на международных соревнованиях.

Некоторые комментаторы и вовсе не узнали фигуриста, поскольку там Петр Чернышев еще без бороды и с мелированными прядями.

Напомним, вести о больной раком Заворотнюк взбесили россиян.

А еще Politeka писала, больную раком Заворотнюк вытащили с того света, правду скрыть не удалось: "Висит проклятие..."

Также Politeka сообщала, стала известна страшная тайна мужа Заворотнюк.