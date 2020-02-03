Популярная фигуристка Татьяна Навка вместе с мужем посетила день рождения певца Дмитрия Маликова.

Об этом олимпийская чемпионка рассказала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Пост она сопроводила двумя снимками. На одном она стоит вместе с мужем, помощником российского президента Дмитрием Песковым, Дмитрием Маликовым и его женой. На втором снимке Навка в окружении подружек, среди которых сестра Маликова Инна. Отметим, что для праздника Навка выбрала элегантное фиолетовое платье с вырезом, которое подчеркивает ее формы.

«Юбилей прекрасного и невероятно талантливого человека, Дмитрия Маликова! Любимец фортуны, молодой, красивый, потрясающе счастливый человек, окруженный любовью, родителями, детьми и любимой женой!!!», - написала спортсменка, поздравив иполнителя с 50-летним юбилеем.

Фолловеры также присоединились к поздравлению певца, отметив, что Маликов – прекрасный человек.

«И правда всеми любимый. Никогда о нем не было никаких сплетен. Никогда он плохо о зрителях не отзывался. Молодец! Здоровья вам и счастья!», «Он не стареет.. а Вы Татьяна как всегда элегантны», «Когда у человека нет плохих песен - это Дима», «Хорошо, что Дмитрий не лезет в нынешнюю грязную политику», - пишут поклонники.

Некоторые пользователи сети не упустили возможности покритиковать мужа Татьяны Навки Дмитрия Пескова.

«Только один человек портит все», «Старый, жирный, лживый)) зато с денюШками. Эх Танюха) продалась», «Вечно руки в брюки», - отметили люди.

Кроме этого, фанаты обратили внимание на то, что жена Маликова Елена выглядит намного старше его.

«Да...с женой разница в возрасте очень заметна... Он красавчик и умница...», «Жене надо что-то делать! Либо не становиться рядом», «Дмитрий с женой, как сын и мать», «Елене пора бидоны снимать, чтобы моложе казаться», - отмечают юзеры.

Добавим, что Елена Маликова старше Дмитрия на 7 лет. Вместе пара с 1992 года.

Напомним, что Татьяна Навка разозлила сеть своими советами: «Это делаете только вы..».

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