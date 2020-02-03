Слава показала себя перед фанатами в естественном виде, удивив лицом без макияжа

Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями. Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала не только смену имиджа, но еще и удивила "новой" внешностью на модном вечере.

По завершению светского мероприятия Слава показала, как выглядит дома безо всякого макияжа и украшений. Стоит отметить, что Каминская не боится быть собой и часто появляется в разделе Инстаграм в естественном виде.

К сожалению, поскольку серия фото и видео была представлена в разделе Стори, поклонники не смогли прокомментировать новые кадры.

Отметим, ранее мы также писали, что после отдыха звезды выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.

Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу.

На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.

Вот что написали пользователи по поводу увиденного:

«Согласен ! Безумно быстро летит время!!! Мне только позавчера было 22 !!!», «Невероятно быстро...», «А сколько отцу лет?», «Вспомнил песню детства. Бабушка рядушком с дедушкой столько лет столько лет вместе. 😊», «Я думала, что Слава похожа на маму , но я ошибалась....на папу ❤️», «❤ Красивые ❤», «Как Лаура похожа на дедушку...😍», «Заботливая дочь отца в Добробут привела!!! Вы молодец!!! 💙».

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

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