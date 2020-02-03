СМИ раскопали старые снимки актрисы и жены британского принца Гарри Меган Маркл.

Фотографии были опубликованы в Twitter. Вторую жизнь им дало зарубежное издание The Sun. На серии фотографий герцогиня позирует для объективов со своими коллегами актерами, ест в дорогом ресторане и красуется на красной дорожке в откровенном платье.

Как известно, до свадьбы с принцем Гарри Меган была актрисой среднего звена, а ее жизнь была наполнена различными мероприятиями, связанными с кино. Журналисты отмечают, что на снимках Меган выглядит счастливой, явно наслаждаясь светской жизнью в Канаде.

Отметим, что на одном из снимков Меган Маркл запечатлена со своим коллегой по сериалу «Форс-мажоры» Риком Хоффманом. На фото Маркл обнимает актера и смотрит на него влюбленным взглядом. На еще одном фото герцогиня вместе с подругой обедает в шикарном ресторане.

Добавим, что Меган Маркл и ранее доставалось за архивные снимки, которые не совсем вписываются в образ члена королевской семьи. Как известно, сегодня Меган Маркл одна из самых фотографируемых и обсуждаемых женщин в мире, в связи с чем ей все время приходится быть на высоте.

Напомним, что после Нового года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем желании отказаться от королевских обязанностей и стать финансово независимыми. Из-за своего решения пара подверглась жесткой критике. Сразу же напомнили о себе родственники Маркл, критикующие ее решение и рассказывающие пикантнее подробности из ее прошлого. Так, сводная сестра герцогини заявила, что Меган заставила принца отказаться от королевских обязанностей, чтобы вернуться в США и попробовать покорить Голливуд. Это якобы главная цель Меган.

Кроме этого, появилась информация, что Меган может пойти в политику, выступая за демократов против Дональда Трампа, которого она не раз критиковала.

Напомним, что королева лишит принца Гарри и Меган Маркл самого драгоценного: "была их любимой...".

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