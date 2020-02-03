Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной пропажей из всех социальных сетей

Перед самым наступлением Нового года артистка решила не только приятно удивить поклонников яркими кадрами, но еще и озадачить сменой образа, сообщает Politeka.

Как известно, не так давно звезды украинской группы «НеАнгелы» решили устроить целую серию непрерывных путешествий с концертной программой, поэтому активно готовились к предстоящим концертам. А спустя несколько дней прекратила обновлять контент в соцсетях, оставив поклонников в недоумении.

И практически спустя месяц после молчания в Инстаграм, певица заявила о своём возвращении. При этом сама Виктория раскрыла причины своего длительного отсуствия в социальных сетях. Также Вика решилась показать пикантные кадры со своего отпуска.

На новом фото Виктория позирует в прозрачном длинном сарафане голубого цвета на фоне лазурного океана. Наряд отлично подчёркивает стройную фигуру певицы, которая для пикантности кадра подняла руки вверх. При этом ветер развевает длинные волосы девушки.

«Именно женская энергия возрастет в разы...💯! Сегодня можно и нужно очень продуктивно мечтать, планировать свои дела.☑️ Даже если сейчас вас одолевает апатия, а силы на нуле, скоро всё ИЗМЕНИТСЯ😍!!! Погружайтесь в свою мечту так, вроде уже держите в руках свою «птицу счастья», - написала она.

"Вместе с появлением на моем телефоне еженедельных отчетов о количестве часов, которые я провожу в социальных сетях, я вдруг осознала, сколько "реального" времени я замещаю "экранным". С одной стороны, это часть моей работы – быть на виду. С другой, часы прокрастинации в ленте Instagram вряд ли можно назвать эффективным времяпрепровождением", - заявила Вика несколько дней назад.

После она рассказала, что решила быстро собрать чемоданы и отправилась на райский остров. А когда в очередной раз словила себя на мысли, что вместо пальмы, рассматривает фотографии в ленте, решила провести эксперимент – на время отдыха отказаться от социальных сетей.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.