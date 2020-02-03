Ведущая показала "всю" себя в новом купальнике на отдыхе

Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов, и поделилась новой пикантной фотографией. И хотя сделана она во время того самого отпуска, певица подшутила, сделав отметку на домашнем местоположении в Хмельницком.

Так, на самом фото Никитюк позирует лежа на пляже в красном купальнике, оголяющем живот и бедра. Одной рукой телеведущая прикрывает глаза от солнца. На снимке видны все главные "достоинства" внешности артистки - подтянутый живот, пышные формы и стройное тело в целом.

"А в Хмельницком погода роскошная. Всем хорошей недели", - подписала фото Никитюк.

Поклонники звезды в комментариях к посту написали множество комплиментов, но также шутили над связью между опубликованным фото и Хмельницким.

До этого вместе с подругой артистка также с удовольствием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.

Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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