Артистка Студии "Квартал 95" продемонстрировала свою отменную физическую форму, приняв откровенную позу

Екатерина Никитина выступает в "Женском квартале" уже давно, ранее - она блистала в "Лиге смеха". Артистка насколько позитивна и, похоже, не обременена предрассудками, что ее в сети просто обожают. Яркое тому подтверждение - новая публикация звезды в Instagram, пишет Politeka.net.

Так на новом опубликованном фото Екатерина красуется в достаточяно скромном наряде - свитере, рубашке под ним, джинсах и шапке, но ее позу "приличной" назвать сложно. Артистка позировала на катке, стоя на роликовых коньках.

Популярные статьи сейчас

Украинцам повысят пенсии до 18 тысяч: "получат ее только..."

Новая Кардашьян полностью разделась и вывалила все свое «добро» на камеру: «влажная детка»

Бесстыжая Королева вывалила напоказ свои прелести в постели: "Настоящая зажигалка"

Коронавирус в Украине: количество больных растет, Зеленский принял экстренное решение
Показать еще

Актриса поинтересовалась у подписчиков, катаются ли те, но ее, уже ставший фирменным, шпагат - взбудоражил фолловеров куда больше вопросов о зимних видах отдыха:

"Крутая фотока"

"как ты это делаешь?))"

"Здорово, весело"

"Молодец"

Ранее мы писали о том, что девушка мастерски стояла на руках, плавно переходя из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат - поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

View this post on Instagram

#stretching 🧘🏼‍♀️ Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ❗️ATTENTION❗️ Открыта запись на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия! 💎Направление: -stretching -fitness -bodymake -kids gymnastics -tabata ⏱Длительность занятия: 1 час! -> 60 мин! -> 3600 секунд! 📍Где: Район м.Лукьяновская (Ул. Глубочицкая) 🕰 Когда: Все индивидуально! Время подбираем удобное для вас😏 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Часто задаваемые вопросы!❗️ 1. Что с собой нужно?👐🏻 ☝🏻Удобную одежду, носочки, водичку и настроение. 2. Как часто нужно встречаться?🤗 ☝🏻Все зависит от ваших способностей. Желательно не меньше 2ух раз в неделю. (Это если вы хотите результат) 3. Я никогда ничем не занималась, разве я могу сесть? ☝🏻ДА!!!!! 4. Мне 300500 тысяч лет, не поздно? ☝🏻НЕТ!!!! Личный пример, моя Бабушка села на шпагат впервые в жизни в 50 лет🤟🏻 • 😏Я жду ТЕБЯ в зале! Пора в 2020 сделать что-то невероятное и исполнить давнюю мечту!💡 Переступайте через себя!!!☝🏻 Все возможно!❤️ • 📝Для записи пишите сюда @nk_streching ! • Song: Alyona Alyona & Jamala - Забирай 🙈 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

A post shared by 🦩𝔼𝕂𝔸𝕋𝔼ℝ𝕀ℕ𝔸🦩 (@nikitkinna) on

Напомним,  красотка из "Квартала 95" сразила новым смелым образом: "Чтобы мало не показалось"

Как сообщала Politeka, звезда "Квартал 95" взбудоражила пикантным образом в свадебном платье: "Третий раз за год!"

Также Politeka писала, что звезда «Квартал 95» потрясла идеальным телом без белья: «Вааау, волшебная»