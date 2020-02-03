Артистка Студии "Квартал 95" продемонстрировала свою отменную физическую форму, приняв откровенную позу

Екатерина Никитина выступает в "Женском квартале" уже давно, ранее - она блистала в "Лиге смеха". Артистка насколько позитивна и, похоже, не обременена предрассудками, что ее в сети просто обожают. Яркое тому подтверждение - новая публикация звезды в Instagram, пишет Politeka.net.

Так на новом опубликованном фото Екатерина красуется в достаточяно скромном наряде - свитере, рубашке под ним, джинсах и шапке, но ее позу "приличной" назвать сложно. Артистка позировала на катке, стоя на роликовых коньках.

Актриса поинтересовалась у подписчиков, катаются ли те, но ее, уже ставший фирменным, шпагат - взбудоражил фолловеров куда больше вопросов о зимних видах отдыха:

"Крутая фотока"

"как ты это делаешь?))"

"Здорово, весело"

"Молодец"

Ранее мы писали о том, что девушка мастерски стояла на руках, плавно переходя из одного положения своего тела в другое - горизонтальный, а затем и вертикальный шпагат - поклонники просто в восторге от увиденного.

Звезда сети потренировалась на славу, а видео оформила под популярный трэк Джамалы и Alyona Alyona:

«Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ATTENTION❗ Открыта запись на Индивидуальные занятия! 💎 …». – подписала артистка свое новое видео, которое выложила в сети.

Поклонникам осыпали Екатерину комплиментами: "позитивная", "молодчинка", "трудяга" и тому подобное пишут они.

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