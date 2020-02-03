Известная российская актриса Кристина Асмус угодила в скандал из-за неудачного использования фотошопа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Загораживаю море», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно Асмус, которая позирует на фоне моря. Однако сразу бросается в глаза то, что фотографию «прогнали» через фотошоп. На это же обратили внимание и пользователи сети.

«Плоховастенько у вас с фотошопом», «а почему фотошоп? И без него нормальная», «Ух, повезло Гарику», - пишут они.

Как сообщалось ранее, актриса Кристина Асмус - супруга известного комика Гарика Харламова - предстала перед фанами в интересном наряде и рассказала о личных потрясениях

На снимке Кристина красовалась в белом, вероятно, платье, с декорированным тканевым кольцом на ее шее. Стильная укладка и яркий макияж дополнили образ. Но не внешний вид артистки в этот раз стал для ее фанов и не только главной темой для обсуждений.

"...По-моему, пора всё-таки подвести итоги прошлого года. Потерять за год троих близких людей, которых очень любил и доверял много лет - это сильно... Блин, относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, не? Вчерашний мой пост дык вообще дал такой поворот, что я в шоке просто.... Что со мной, блин, не так?....", пишет Асмус. Артистка вслух задает сама себе риторический вопрос.

Напомним, молодая жена Харламова показала фото из ванной: «Это точно повод к разводу».

Как сообщала Politeka, жена Харламова поплатилась за видео постельной сцены: актриса не выдержала, фото

Также Politeka писала, что знаменитую певицу заметили в жарких объятиях известного россиянина.