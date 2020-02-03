Известная украинская артистка Alyona Alyona показала, как развлекается в бассейне

Алена Савраненко порезвилась на отдыхе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram популярной исполнительницы.

Так на новом опубликованном видео, артистка решила предстать перед публикой в закатных сумерках и в черном купальнике. Волосы свои артистка собрала в высокий пучок и наглядно продемонстрировала, как она умеет "отрываться". Артистка со всего разбегу бросилась "бомбочкой" в воду, закрыв при этом рукой нос и от, видимо, напряжения и волнения, глаза:

"Рыбка перевернет твое судно верх-дном 🐠", - подписала свое короткое видео Алена.

Под постом рэперши масса комментариев - большинству пользователей нравится смелость артистки показывать себя такой, какова она есть, также многим импонирует юмор исполнительницы, были и такие, которые сочли видео вульгарным, а также те, кто отметили: Алену на видео просто "не узнать", видимо, из-за тусклого естественного освещения:

"Какая же Вы крутая"

"Обожаю"

"Молодец"

Ранее сообщалось о том, что Алена позировала крупным планом и видно только лицо. Певица прищурила глаза и высунула язык, показывая свои верхние зубы. Видно, что они все золотые. По фото можно понять, что Алена довольна.

"Сходила к стоматологу. Мне идет?", - написала певица под снимком.

Фанаты начали активно обсуждать изменения:

"Лихие 90-е", "Очень", "Да. Даже очень", "Прикольно", "Если честно, то не очень. Со своими зубами красивее", "Красотка, обожаю тебя", "Как американский рэпер", "Теперь ты точно рэпер", "Нет, зачем ты это сделала", "Не идет, это моонтаж".

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