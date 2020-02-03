Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко поразила откровенным танцем на кухне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok звезды.

Так, певица танцует в одном белье и длинной юбке, выставив напоказ роскошные формы. Обратим внимание, что кадры она подписала как «танцы у холодильника». Так Кумейко делает со всеми видео, на которых она танцует у себя на кухне.

Уточним, что поклонники звезды не особо комментировали откровенный танец кумира, хотя и активно лайкали его.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, показала невероятную растяжку ног

На кадрах можно увидеть, как Кумейко под музыку показывает, что научилась делать ногами в спортзале. Она сидела на полу и выполняла различные элементы. При этом Анастасия была в лосинах и сапогах. На фоне можно увидеть зеркало, виниловые пластинки, а также лестницу.

Фанаты не смогли оставить комментарии или лайки под публикацией. Все из-за того, что она была размещена в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

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