Некоторые из артистов, которые не так давно развелись - уже успели снова наладить свою личную жизнь

Самые громкие разводы в украинском шоу-бизе за последние несколько лет – кто же со звезд как «устроился» после личных потрясений, а кто еще переживает непростые времена в связи с семейными разрывами?

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации звезд ТВ и сцены в Instagram, а также информацию и фото, находящейся в открытом доступе.

Украинский боксер Вячеслав Узелков был женат на протяжении 19 лет на своей супруге Марине - они вместе были тренерами шоу «Зважені і щасливі». У пары двое детей – сын Роберт и дочь Оливия. Пара развелась в конце 2018 года.

После развода Узелков сделал громкое признание:

«Я однолюб. Марина – самая лучшая женщина, самая красивая, самая добрая, справедливая, лучшая мама. Она мама наших долгожданных деток. Вопреки всем врачам и "доброжелателям", Марина подарила мне замечательных деток. Я считаю, что каждый имеет право ошибаться. И я признаю это за ней. И очень надеюсь, что все станет на свои места. Рано или поздно. И мне, как мужчине, остается только ждать. Ждать с терпением и любовью. Больше мне нечего предложить. Марина из семьи, где женщины не только красивые, но и мудрые. Я люблю и я счастливый. Берегите своих друзей и семьи. Как выяснилось, это не норма – это подарки, которые нужно оберегать. Люблю, любил и буду любить вечно», - написал как-то узелков в одной из соцсетей.

Известный продюссер Потап был женат на также продюсере Ирине Горовой почти 14 лет. В 2014-м пара официально развелась. У них есть сын Андрей. Как известно, 23 мая прошедшего года Алексей узаконил свои взаимотношения с экс-коллегой по дуэту «Потап и Настя» Анастасией Каменских. Слухи, о том, что между звездами что-то есть ходили давно, но когда Потап перестал жить с Ириной – еще до их развода – эти слухи начали активно муссировать, и, как оказалось, они были правдивы.

Первый раз участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская во второй раз развелась в 2019 году. Как известно, с пластическим хирургом Эдгаром Каминским у них двое детей – сын Леонард и дочь Лаура.

Поженились звезды 16 июля 2014 года, а развелись 1 июля 2019 года. В январе 2020 года стали ходить слухи о том, что у Славы появился бойфренд – судя по ее фото с отдыха в соцсетях. Напомним, первый раз она вышла замуж в 2012 году за киевского бизнесмена по имени Евгений – пара развелась через год и общих детей у них нет.

Недавно Слава сделала признание в Instagram-посте:

«Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но все в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций – перезагрузка! 2020 – это мой год, год крысы. И я невероятно рада, что начался он именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире».

Известная артистка Ани Лорак и ее муж, гражданин Турции, Мурат Налчаджиоглу официально развелись 31 января 2019 года. У них, как известно, есть дочь София. Ранее сообщалось о деталях звездного разрыва, который, вероятно, произошел из-за многочисленных измен мужчины, пишут украинские и российские СМИ:

«Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно».

Ани Лорак уже обзавелась новым возлюбленным - в июне 2019 года стало известно о том, что она встречается с Егором Глебом, саунд-продюсером российского лейбла Black Star Inc. Мурат, судя по его публикациям в соцсетях, также встречается с эффектной темноволосой девушкой.

23 января популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук сообщил, что расстался с женой – у пары есть старшая дочь Эмилия и сын Эван-Александр, которому всего годик, они были вместе с 17 лет.

Ранее украинский телеведущий сделал в интервью Кате Осадчей для "Світського життя" откровенное признание в связи с произошедшим.

Телеведущая в эфире программы поинтересовалась у Владимира Остапчука: "За глазами говорили о твоей нетрадиционной ориентации. Даже жена Елена подлила масла в огонь...".

Но популярный шоуме отверг все предположения Кати Осадчей и заявил, что он никогда не спал с мужчинами.

«Нет, я не гей. У меня никогда не было отношений с мужчиной и никогда не будет… Не нужно искать сенсацию в этой истории, какую шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на „Танцах“ или запасаться попкорном. Мы десятки раз пытались склеить это жизнь, но склеить можно горшок, а когда пепел, ты уже никогда его не склеишь», — заверил он ведущую и телезрителей.

Он также добавил, что причиной развода послужили семейные ссоры и ревность супруги Елены.

"Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк. Мы начали ссориться, мы очень сильно начали ссориться. И самое страшное в этой ситуации то, что мы начали делать это перед нашими детьми. Нет, мы не дрались, но ссоры серьезные были. Основанием для разногласий и ссор на повышенных тонах стала моя работа… Я не прав в том, что так долго решал этот вопрос. Очень долго. Надо было разорвать эти отношения по-взрослому — как двое взрослых людей, честно признаться, пожалуй, когда это не возымело таких размеров", - резюмировал Владимир Остапчук в общении с Катей Осадчей.

Напомним, Остапчук без одежды ошарашил горячим фото прямо в постели

Как сообщала Politeka, бывшая жена Остапчука внезапно проговорилась о причине развода: "Он снова и снова..."

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