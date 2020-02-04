Бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай позировала в прозрачном топе-бра в сеточку

Модель предстала перед поклонниками в светлом костюме под которым был "сияющий", практически прозрачный топ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети.

Девушка часто делится личными кадрами в сети и в этот раз - она опубликовала фото с мужчиной, с которым, вероятно, встречается - украинским юристом Евгением Прониным. На снимке парочка позирует в костюмах, они слегка обнялись, если можно выразиться, Рамина предпочла классическую укладку и достаточно яркий макияж.

На фото Рамина и Евгений также улыбаются, свой новый пост звезда шоу "Холостяк" никак не подписала. Поклонники же "голубков" в комментариях под снимком пишут массу приятностей в их адрес:

"Красивая пара"

"просто супер"

"Очень смотритесь вместе"

"Красивые"

Ранее мы рассказывали о том, что красотка-модель предстала перед поклонниками в светлом облегающем платье, украшенном перьями.

Девушка, которая некогда встречалась, но так и не сумела обрести личное счастье с певцом Виталием Козловским, часто делится с подписчиками в своем микро-блоге откровенными снимками - в этот раз она опуликовала профессиональный кадр со студийной съемки. На фото Рамина во всеоружии: яркий макияж, стильная украдка и наряд с внушительным декольте, который, к тому же, еще и был декорирован прозрачной сеткой.

На фото Рамина поднесла руку к подбородку, на ее пальцах виднелся яркий маникюр. Наряд модели так блестел и выделял фигуру Рамины на темном фоне, что поклонники поспешили наделать экс-невесте Козловского немало комплиментов:

"Вау"

"перышки)) супер"

"очень красиво"

Напомним, экс-невеста Козловского едва удержала прелести в тесном наряде.

Также Politeka писала о том, что бывшая девушка Козловского рассказала об изменах певца.

А еще Politeka писала, что Рамина Эсхакзай выдала всю правду об экс-возлюбленном.