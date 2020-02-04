18-летняя певица София Евдокименко, внучка и тезка знаменитой артистки Софии Ротару, умеет удивлять публику романтическими образами

Как передает Politeka.net, на этот раз красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим кадром, на котором она предстала на улицах Нью-Йорка в нежном и уютном наряде (девушка живет и учится в США). На ней вязаный свитер черного цвета и юбка из тонкой ткани бледно-розового оттенка, образ дополнили кулоны на длинных цепочках серебристого цвета. Волосы Софии растрепал ветер, а на лице минимум косметики. Девушка устремила свой взгляд вперед (а фотографируют ее немного сбоку), будто бы задумавшись о чем-то важном и сокровенном.

"И ветер шептал ...", - поэтично подписала кадр София.

Поклонники по достоинству оценили романтический образ артистки, успев за несколько часов поставить тысячи "сердечек".

"Прекрасная София 👍❤️ Мы любим тебя😍"

"Фото шикарное! Ты красотка!)₽🔥"

"И что же прошептал ветер? Надеюсь что-нибудь ласковое..."

"Вы такая утонченная и милая 😊"

"Какая же шикарная 😻😻😻не могу оторвать глаз от твоей красоты"

Ранее мы сообщали, София показала как проводит время с семьей в редкие выходные. Так, девушка сняла на камеру большой дом, то, как она ожидает дорогих гостей и готовит закуску из орехов. Также Соня показала своего брата - 25-летнего Анатолия Евдокименко. Вместе они сыграли в необычную игру с карточками и откровенными вопросами, приоткрывая завесу своей личной жизни.

"Добро пожаловать! Я дома, мы в ожидании гостей. Я очень люблю, когда в доме гости, разговоры, приготовление угощений и веселье", - поделилась внучка Ротару в ролике.

Также мы писали, недавно Соня засняла свой день в Нью-Йорке. Она показала тренажерный зал, в котором занимается, кафешки, в которые ходит. Также Соня поделилась лайфхаками по укладке волос, рассказав секрет идеальных локонов.

Напомним, что внучка Ротару в облегающем топе показала, чем ее наградила природа: «Идеальные изгибы».

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару пококетничала на камеру в ярком наряде: «молода и прекрасна».