Украинская певица Вера Брежнева показала свое роскошное тело в купальнике, посветив открытой зоной декольте

Как передает Politeka.net, 3 февраля артистке исполнилось 38 лет. Ее подруга, российская телезвезда Александра Кириенко поделилась в своем микроблоге в Инстаграм видео с совместного отдыха с Брежневой и попросила поклонников "закидать звезду поздравлениями" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).

Сначала красотки зажигают, купаясь в океане. Брежнева без тени смущения манит прелестями и играет на камеру. Далее Веру засняли уже на берегу, где она сидит на песке, согнув в коленях ноги. Видно, как артистка счастлива и довольна жизнью. Далее певицу засняли на яхте и, судя по купальному костюму, она готовилась заняться дайвингом.

"С Днём Рождения, Верочка! ❤️ @ververa Давайте закидаем её поздравлениями! ☺️😅😻", - написала в соцсети подружка Веры Александра.

Поклонники послушались Кириенко и тут же кинулись поздравлять Брежневу и восторгаться ее невероятной красотой. За несколько часов ролик лайкнули более 17 000 человек.

"Красотка с большим сердцем ❤️ с невероятной добротой🥳 будь счастлива🎊🎁🎉💝 С днём рождения 🙏🏻😜😘"

"Улыбка у Веры потрясающая 🌸"

"Настоящая🕊 нереальная...♥️"

"Какие малыыышки 😍😍"

Ранее мы сообщали, в день рождения в "сториз" Брежневой появились пикантные кадры, на которых она предстала в кружевном нижнем белье. Так, известная ювелирная компания поздравила артистку с 38-летием, напомнив о совместной работе, а Вера решила поделиться кадрами. Красотка нежится на диване в светло-бежевом белье.

Кроме того мы рассказывали, что на свой день рождения Вера записала трогательное обращение к поклонникам. Артистка, которая недавно запустила в продажу свой косметический бренд, а также боролась со слухами о своем разводе с продюсером Константином Меладзе, поблагодарила всех за поддержку.

"Как важно не просто проживать жизнь, а жить полноценно каждую минуту. Качественно и осознанно. Чувствовать любовь внутри себя и снаружи", - поделилась Брежнева.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.