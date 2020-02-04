Игорь Николаев и Юлия Проскурякова могут повторно жениться

Судя по всему, звездная пара ищет способы для укрепления брака, пишет Znaj.ua. Как стало известно, недавно Проскурякова опубликовала заголовки новостей о свадьбах под луной, отметив, что это очень романтично. Журналисты сочли, что женщина намекает Николаеву на вторую свадьбу.

Напомним, что Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Юлия – третья жена Николаева. До этого брака он был женат на своей однокласснице Елене, в браке с которой родилась дочка Юлия. Позже артист был женат на певице Наташе Королевой. Каждая следующая жена была младше предыдущей. Проскурякова младше его на 22 года.

Отметим, что у Проскуряковой и Николаева есть дочь Вероника. Судя по Инстаграму звезд, они проводят с ней много времени и выглядят счастливыми. Кстати, в январе Игорь Николаев отметил свое 60-летие. У него на праздники собрались самые популярные звезды российской эстрады.

В это же время в сети появились слухи о возможном воссоединении пары Николаев-Королева. Слухи поползли после того, как Королева публично поздравила Игоря с днем рождения, призналась ему в любви, используя различные ласковые имена, которыми, вероятнее всего, она называла Николаева во время брака.

«Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич», - написала артистка в соцсетях. «С любовью, Натуся», - подписала она свое поздравление. Поклонники и журналисты увидели в этом поздравлении намек на воссоединение пары, поскольку слова для поздравления были подобраны специально, чтобы задеть нынешнюю жену Николаева Юлию Проскурякову.

Кстати, слухи о Николаеве и Королевой появились на фоне информации о том, что брак Королевой и Тарзана трещит по швам. Стриптизер якобы больше не скрывает свои похождения от жены.

Напомним, что Наташа Королева разукрасила себя до неузнаваемости и напугала видом: "Что за гуманоид?".

Как сообщала Politeka, Королева ошарашила новой внешностью: эксперт раскрыл секрет звезды, "на любителя".

Также Politeka писала, что страшное ЧП случилось с Пугачевой посреди дороги, Николаев выдал подробности: "Все, Игорь...".