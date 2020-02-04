Российская певица Сати Казанова призналась, что с раннего детства страдает от одного распространенного заболевания

Экс-солистка группы «Фабрика», которая сейчас строит сольную карьеру, рассказала, что ей потребовались долгие годы для того, чтобы научиться жить с этой болезнью, научиться любить себя несмотря ни на что.

Как рассказала звезда журналу «7Дней», у нее с полутора лет диагностировали псориаз.

«Я всю жизнь стыдилась, что у меня псориаз. И сколько себя помню, я его стыдилась. Сейчас я уже принимаю эту данность. Научилась с ним жить и взаимодействовать», - откровенно заявила артистка.

По ее словам, всю жизнь ее преследовало чувство стыда. И только сейчас она перестала комплексовать по этому поводу. Казанова заявила, что стыд убивает всякое творчество и перекрывает творческий поток. Стыд, по ее мнению, противоположность любви.

Псориаз – это хроническое заболевание, проявляющееся на коже. Обычно на коже появляются красные, чрезмерно сухие образования и пятна. Заболевание может проявиться в любом возрасте.

Напомним, что Сати Казанова родилась в селе. В интервью она неоднократно признавалась, что стыдилась своего происхождения и того факта, что она росла с коровами и другой живностью. Знаменитой Сати стала благодаря проекту «Фабрика звезд», где она стала солисткой группы «Фабрика». Продюсер Игорь Матвиенко решил объединить самых ярких участниц проекта - Ирину Тоневу, Сати Казанову, Александру Савельеву и Марию Алалыкину в женский коллектив. Казанова выступала в составе группы с 2002 по 2010 год.

Отметим, что Казанова пробует себя в разных направлениях. В 2014 году она окончила Российский университет театрального искусства по специальности «актёр». Девушка активно снимается в рекламе и пробует свои силы в кино и телепроектах.

Напомним, что Сати Казанова беременна, певица случайно открыла правду.

Как сообщала Politeka, Сати Казанова встревожила поклонников словами об измене.

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