Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ожидает удача в начале февраля 2020

Среди счастливчиков оказались четыре представителя зодиакального круга.

Овен

Наибольшую удачу вы почувствуете во вторник и среду. В эти дни вы преуспеете во всем: от работы, до общения с людьми. Овнам нужно будет во всю использовать данный период. Кроме того, благоприятными днями для новых свершений станут и первые выходные февраля.

Рак

Начало последнего месяца зимы ознаменуется для вас невероятным везением. Но для того, чтобы достичь желаемого, вы должны отбросить весь негатив и настоится на позитивную волну. Астролог советует провести эту неделю в движении.

Лев

А вот этому знаку Зодиака не стоит ждать выходных - максимальная удача настигнет их на днях рабочих. Любые препятствия и проблемы вам будут не страшны. В личной жизни Львам стоит задуматься о компромиссах. Весы

Во время первой недели февраля Весы получат позитивную энергию, которую вы можете направить на собственную эффективность в любой сфере. Период походит для избавления от проблем на работе. Романтика и гармония будут сопутствовать представителям этого знака Зодиака и в личной жизни.

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